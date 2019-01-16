Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На лінії розмежування відзначається тенденція до зростання потоку через КПВВ

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора відзначалася тенденція до збільшення потоку через КПВВ. Зокрема, напередодні пункти пропуску перетнули 37,5 тисячі осіб і 4,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8865 осіб і 910 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7975 осіб і 1255 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7390 осіб і 1220 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4060 осіб і 835 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9255 осіб.

Сьогодні зранку в чергах на пунктах пропуску перебувала така кількість автомобілів: "Майорське" - 20/50; "Мар'їнка" - 50/70; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 10/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за добу 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Зазначимо, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак сьогодні відправиться на лінію дотику на Донбасі.