Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вчора через КПВВ на Донбасі прослідували 4,5 тис. машин

Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 29 грудня 2018 року, перетнули понад 31 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, вчора через КПВВ пройшли 31,3 тис.осіб та прослідували 4,5 тис. машин. Так, через "Майорське" пройшли 7 095 осіб та 1 045 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 7,9 тис. осіб та 1 540 машин; через "Новотроїцьке" - 5 710 осіб та 1 190 авто; через "Гнутове" - 3 тис. осіб та 770 транспортних засобів; через "Станицю Луганську" пройшли 7 560 осіб.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 30 грудня у пунктах пропуску на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Мар’їнка" - 0/90; "Новотроїцьке" - 55/40; "Гнутове" - 20/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи.