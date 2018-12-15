Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Пасажиро-транспортний потік вчора трохи зменшився

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 14 грудня 2018 року, перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, вчора через пункти пропуску прослідували 40,6 тисяч осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів. Так, через "Майорське" прослідували 8 860 осіб та 970 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 8 920 осіб та 1 445 машин, через "Новотроїцьке" - 8,4 тис. осіб та 1 550 авто, через "Гнутове" - 3 815 осіб та 890 транспортних засобів, через "Станицю Луганську" - 10 610 осіб. Загалом прикордонники констатують незначне зменшення пасажиро-транспортного потоку.

Станом на ранок КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі та відкрились за зимовим графіком роботи. Вранці 15 грудня на КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/70; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" -30/45; "Гнутове" - 40/60.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 грудня КПВВ на Донбасі перетнули понад 41,5 тис. осіб.

Зазначимо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 14 грудня поранення отримав один український військовий.