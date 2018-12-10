Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 28 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 28 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці на пунктах пропуску перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/55; "Мар'їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 35/40; "Гнутове" - 25/15. В даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.

Відзначимо, що загальний потік залишався динамічним, але характеризувався певним зниженням порівняно з попереднім днем. Всього КПВВ перетнули 27,9 тис. осіб і 3,8 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 6840 осіб і 830 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 6150 осіб і 1165 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5420 осіб і 1145 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2595 осіб та 695 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 6890 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено одного українського військового. За даними штабу ООС, бойовики продовжують застосовувати озброєння, заборонене мінськими угодами.

Напередодні видання Defence Blog опублікувало супутникові знімки, на яких зафіксовано сотні російських танків біля кордону з Україною.