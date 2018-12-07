Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тысяч человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

На КПВВ с утра наблюдались автомобильные очереди

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 35 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 25/20. За минувшие сутки пункты пропуска пересекли 34,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7715 человек и 805 транспортных средств;

"Марьинка" - 7470 человек и 1305 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7070 человек и 1400 транспортных средств;

"Гнутово" - 3455 человек и 830 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9220 человек.

Напомним, в ночь на 7 декабря сообщалось, что на КПВВ "Майорское" вынуждены были ночевать пассажиры около 20 автомобилей. Однако в Госпогранслужбе отметили, что работу пункта пропуска продлили и 44 граждан Украины пропустили на подконтрольную территорию.

Отметим, Международный комитет Красного Креста и ООН направили на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи.