Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тисяч осіб

На КПВВ з ранку спостерігалися автомобільні черги
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 35 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20. За минулу добу пункти пропуску перетнули 34,9 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів:
Нагадаємо, в ніч на 7 грудня повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" змушені були ночувати пасажири близько 20 автомобілів. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що роботу пункту пропуску продовжили і 44 громадян України пропустили на підконтрольну територію.
Зазначимо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН направили на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги.