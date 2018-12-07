ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тисяч осіб

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 10:41
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тисяч осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ з ранку спостерігалися автомобільні черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 35 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20. За минулу добу пункти пропуску перетнули 34,9 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7715 осіб і 805 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7470 осіб і 1305 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7070 осіб і 1400 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3455 осіб і 830 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9220 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" змушені були ночувати пасажири близько 20 автомобілів. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що роботу пункту пропуску продовжили і 44 громадян України пропустили на підконтрольну територію.

Зазначимо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН направили на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги.

 

На Донбасі за добу поранено одного українського військового ЄС вітає ухвалення ВР закону про розмінування Донбасу
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся