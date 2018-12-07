Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тисяч осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ з ранку спостерігалися автомобільні черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 35 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20. За минулу добу пункти пропуску перетнули 34,9 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7715 осіб і 805 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7470 осіб і 1305 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7070 осіб і 1400 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3455 осіб і 830 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9220 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" змушені були ночувати пасажири близько 20 автомобілів. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що роботу пункту пропуску продовжили і 44 громадян України пропустили на підконтрольну територію.

Зазначимо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН направили на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги.