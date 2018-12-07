На КПВВ "Майорск" вынуждены ночевать пассажиры около 20 автомобилей

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Представители "ДНР" совершили очередную провокацию

Пассажиры около 20 автомобилей остались ночевать на КПВВ из-за провокаций властей так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Донецкой облгосадминистрации Александра Куца.

Так, 6 декабря последнюю группу из 20 автомобилей, которая направлялась со стороны Горловки, оккупанты выпустили со своего пункта за 10 минут до закрытия украинского КПВВ "Майорское". Таким образом, люди прибыли туда уже тогда, когда осуществить пропускные операции украинские пограничники были не в состоянии - электронные базы уже не работали.

"Граждане не могли пересечь украинскую КПВВ и в большинстве своем не хотели возвращаться обратно, так как боялись, что завтра им придется снова стоять в очереди и проходить полную процедуру "оформления", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что боевики затягивают процедуру оформления пересечения пропускных пунктов так называемой "ДНР", переписывают IMEI мобильных телефонов, проводят углубленную проверку вещей и тому подобное. Соответственно, там образуются большие очереди, люди находятся в них по 2-3 суток. Оккупанты намеренно выпускают людей группами, чтобы создать таким образом скопления и на украинских пунктах пропуска.

"Зато вместе с командованием ООС и пограничниками решили запустить людей на территорию КПВВ и устроить на ночлег в пунктах обогрева ГСЧС. Спасибо командованию и пограничникам за уважение и заботу о гражданах Украины", - написал Куць в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области 5 декабря 2018 года боевики передали украинской стороне тело погибшего украинского воина Сергея Проданюка.