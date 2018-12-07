Красный Крест направил на Донбасс очередную партию помощи

Фото: Красный Крест (twitter.com/ICRC_ua)

На Донбасс направили еще 20 грузовиков с лекарствами и стройматериалами

Международный комитет Красного Креста и ООН направили на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 12 грузовиков от Красного Креста и 8 от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, электрический конвектор и зимний набор для домохозяйств общим весом почти 255 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООН заявили, что на востоке Украины в помощи нуждаются 3,8 млн человек. В то же время подчеркивается, что в этом году план профинансирован лишь на 37% - по 29 долларов на каждого получателя.

Отметим, накануне парламент одобрил закон о гуманитарном разминировании на Донбассе.