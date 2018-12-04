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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 07:51
На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com)

По данным разведки, 3 декабря трое боевиков убиты, двое ранены

В районе проведения Операции объединенных сил оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, ранены два украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное (Приазовье) и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По опорных пунктах Объединенных сил возле Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял из минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 3 декабря трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

С начала текущих суток противник огня в направлении наших позиций не открывал.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 3 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

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Темы: Новости ООС
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