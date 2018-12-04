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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 27 тис. осіб

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 09:44
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 27 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок на декількох КПВВ спостерігаються черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 3 грудня перетнули понад 27 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вранці в пунктах пропуску в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 25/15. За минулу добу КПВВ перетнули 27,6 тис. осіб і 3,4 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6090 осіб і 760 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 5510 осіб та 1030 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5025 осіб і 1030 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2340 осіб і 555 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8685 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього пленарного тижня Верховна рада планує прийняти закон про розмінування Донбасу.

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили, що в ході бойових дій 3 грудня поранення отримали двоє українських військових. Окупаційні війська противника вели прицільний вогонь по українських позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

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