Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 27 тис. осіб

Станом на ранок на декількох КПВВ спостерігаються черги
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 3 грудня перетнули понад 27 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вранці в пунктах пропуску в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 25/15. За минулу добу КПВВ перетнули 27,6 тис. осіб і 3,4 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього пленарного тижня Верховна рада планує прийняти закон про розмінування Донбасу.
У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили, що в ході бойових дій 3 грудня поранення отримали двоє українських військових. Окупаційні війська противника вели прицільний вогонь по українських позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.