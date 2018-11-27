ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Новости » Общество    27.11.2018 - 09:44
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 39,6 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

За прошедшие сутки отмечалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера через КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил проследовало 39,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9120 человек и 1140 транспортных средств;

"Марьинка" - 8065 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7565 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3605 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11245 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.

Напомним, боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Отметим, по данным украинской разведки, после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными.

На Донбассе за сутки ранены 2 украинских военных На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбасспункт пропускаКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь