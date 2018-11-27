Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 39,6 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

За прошедшие сутки отмечалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера через КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил проследовало 39,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9120 человек и 1140 транспортных средств;

"Марьинка" - 8065 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7565 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3605 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11245 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.

Напомним, боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Отметим, по данным украинской разведки, после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными.