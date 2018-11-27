Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 39,6 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

За минулу добу відмічалося певне збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, учора через КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил прослідувало 39,6 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9120 осіб та 1140 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8065 осіб та 1355 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7565 осіб та 1470 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3605 осіб та 845 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11245 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" 0/50; "Новотроїцьке" - 30/45; "Гнутове" - 20/20.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду відкрились за осіннім графіком та працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, бойовики за добу 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових.

Зазначимо, за даними української розвідки, після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.