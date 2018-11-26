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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Новости » Общество    26.11.2018 - 10:05
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекла 31 тысяча человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ проследовало 31 тысяча человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7500 человек и 965 транспортных средств;

"Марьинка" - 6695 человек и 1170 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6265 человек и 1375 транспортных средств;

"Гнутово" - 3005 человек и 825 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8045 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в связи с протестами "евробляхеров" на государственной границе остается усложненным движение на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Доманово".

Вчера, 25 ноября, во Львовской, Волынской и Закарпатской областях владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") перекрыли движение на пропускных пунктах.

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Новости Украины Государственная пограничная службапункт пропускаКПВВ
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