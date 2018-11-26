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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 10:05
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнула 31 тисяча осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 31 тисяча осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7500 осіб та 965 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 6695 осіб та 1170 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6265 осіб та 1375 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3005 осіб та 825 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8045 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, у зв'язку із протестами "євробляхерів" на державному кордоні залишається ускладненим рух на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове".

Вчора, 25 листопада, у Львівській, Волинській та Закарпатській областях власники автомобілів на іноземній реєстрації ('євроблях") перекрили рух на пропускних пунктах.

Через протести "євробляхерів" на кордоні ускладнено рух через пункти пропуску Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам
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