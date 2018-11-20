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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Новости » Общество    20.11.2018 - 09:16
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 36,8 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36,8 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8690 лиц и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 7980 человек и 1450 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6580 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 3330 человек и 780 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10320 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в зоне операции О'объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 19 ноября, ранения получили трое военных.

Отметим, накануне на блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто, которое ехало с оккупированных территорий.

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