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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 09:16
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 36,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8690 осіб та 1080 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7980 осіб та 1450 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6580 осіб та 1260 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3330 осіб та 780 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10320 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 0/40; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 40/30; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 19 листопада, поранення отримали троє військових.

Відзначимо, напередодні на блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто, яке їхало з окупованих територій.

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