Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Сегодня все пункты пропуска открылись по графику

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9430 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 9020 человек и 1515 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8030 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутово" - 4100 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10300 человек.

Утром 15 ноября в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, 13 ноября в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" пограничники на час вводили режим "красный". Меры предосторожности вводили из-за обнаруженного возле КПВВ снаряда. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что на месте находилась артиллерийская мина.

Отметим, по данным штаба ООС, на Донбассе за сутки ранен один украинский военный.