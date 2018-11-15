Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Сегодня все пункты пропуска открылись по графику
Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
Утром 15 ноября в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/20.
Напомним, 13 ноября в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" пограничники на час вводили режим "красный". Меры предосторожности вводили из-за обнаруженного возле КПВВ снаряда. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что на месте находилась артиллерийская мина.
Отметим, по данным штаба ООС, на Донбассе за сутки ранен один украинский военный.