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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 41 тис. осіб

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 08:47
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 41 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Сьогодні всі пункти пропуску відкрилися за графіком

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 14 листопада, перетнули майже 41 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що всі пункти пропуску сьогодні розпочали роботу згідно осіннього графіка і працюють у штатному режимі. Всього за минулу добу КПВВ перетнули 40,8 тис. осіб і 5,1 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9430 осіб і 1070 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9020 осіб і 1515 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8030 осіб та 1550 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4100 осіб і 980 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10300 осіб.

Вранці 15 листопада в пунктах пропуску перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, 13 листопада в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" прикордонники на годину вводили режим "червоний". Запобіжні заходи вводили через виявлений біля КПВВ снаряд. Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що на місці знаходилася артилерійська міна.

Відзначимо, за даними штабу ООС, на Донбасі за добу поранено одного українського військового.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
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