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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 07:47
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В течение 14 ноября трое российских оккупантов уничтожены, еще три - получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в пяти случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

Враг обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Счастье, Старый Айдар, Крымское, Верхньоторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 14 ноября трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое - получили ранения.

В штабе отмечают, что 15 ноября враг активизировался на горловском направлении, совершив ночью два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного с применением минометов калибра 82 мм

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 14 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

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Темы: Новости ООС
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