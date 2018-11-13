Пограничники вводили на час режим "Красный" на КПВВ "Марьинка"

Иллюстративное фото (УНИАН)

За 100 метров от пункта пропуска на Донбассе обнаружили неразорваную артиллерийскую мину

На Донбассе в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" пограничники на час во вторник, 13 ноября, вводили режим "Красный". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что пограничникам Краматорского отряда около 11:00, жители Донбасса, которые пересекали КПВВ в направлении из временно оккупированной территории, сообщили о висвлений за блокпостом снаряд. Он лежал на обочине дороги за 100 метров от КПВВ.

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили эту информацию - у места ожидания граждан находится нерозірвана артиллерийская мина.

"Пограничники немедленно перевели всех граждан, ожидающих автобус перед блокпостом, в укрытие. Место обнаружения опасного предмета было изолировано. По решению командующего объединенных сил, с целью обеспечения безопасности граждан, следующих в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" был введен режим "Красный", - отметили в пресс-центре.

Также на час было прекращено движение через линию разграничения для проведения разминирования. Мину обезвредили на месте. С 12:00 пункт пропуска возобновил свою работу.

Напомним, недавно неизвестный сообщил о минировании здания горсовета в Харькове по улице Квитки-Основьяненко, 7. Впоследствии в полиции сообщили, что информация не подтвердилась.