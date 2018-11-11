Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора через КПВВ на Донбасі прослідували 4,7 тис. машин

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 10 листопада 2018 року, перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, вчора через КПВВ прослідували майже 35 тисяч осіб та 4,7 тисяч машин. Так, у "Майорському" було зафіксовано 7 705 осіб та 990 транспортних засобів; у "Мар’їнці" - 8 085 осіб та 1 485 машин; у "Новотроїцькому" - 6 950 осіб та 1 410 авто; у "Гнутовому" - 3 255 осіб та 820 транспортних засобів; через "Станицю Луганську" вчора прослідували 8 950 осіб.

Також повідомляється про обстріл контрольного посту прикордонників, що знаходиться перед КПВВ "Марїнка", постраждалих немає.

Станом на ранок 11 листопада через КПВВ "Майорське" прослідували 50 машин; через "Мар’їнку" - 60; через "Новотроїцьке" - 50, через "Гнутове" - 15.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зазначимо, сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків. Президент України Петро Порошенко закликав мешканців окупованих територій не брати участь у фейкових "виборах".