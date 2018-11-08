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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 39 тыс. человек

Новости » Общество    08.11.2018 - 08:44
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе пересекли 5 тыс. автомобилей

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, пересекли 39,4 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/30.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 39,4 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9020 лиц и 1085 транспортных средств;

"Марьинка" - 8570 человек и 1650 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7300 человек и 1460 транспортных средств;

"Гнутово" - 3525 человек и 875 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11020 человек.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, трое военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах в "Л/ДНР". В посольстве также отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.

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