На Донбасі за добу поранено трьох військових

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики 19 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Павлопіль, Луганське, Станиця Луганська, Вільний, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Гнутове і Лебединське.

"В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, за минулу добу двоє окупантів ліквідовані і ще троє поранені", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник обстріляв позиції поблизу Кримського, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство США в Україні закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участі у так званих виборах в "Л/ДНР". У посольстві також зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі.

Зазначимо, президент Петро Порошенко очікує, що "вибори" на Донбасі запустять введення нових санкцій проти РФ.