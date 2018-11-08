Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 39 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі перетнули 5 тис. автомобілей

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, перетнули 39,4 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутове" - 0/30.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 39,4 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 9020 осіб та 1085 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8570 осіб та 1650 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7300 осіб та 1460 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3525 осіб та 875 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11020 осіб.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, троє військових отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Україні закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участі у так званих виборах в "Л/ДНР". У посольстві також зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі.