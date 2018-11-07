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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости » Общество    07.11.2018 - 10:03
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе пересекли 5 тыс. автомобилей

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 6 ноября, пересекли 40,2 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 40,2 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 8720 человек и 1100 транспортных средств;

"Марьинка" - 8620 человек и 1610 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7980 лиц и 1460 транспортных средств;

"Гнутово" - 3650 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11310 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 20/10.

Отметим, за сутки 5 ноября КПВВ на Донбассе пересекли 37,3 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного вооружения, ранено одного военного.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Новости Украины КПВВпункт пропускаДонбассГосударственная пограничная служба
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