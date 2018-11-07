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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 10:03
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі перетнули 5 тис. автомобілей

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 6 листопада, перетнули 40,2 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за осіннім графіком та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 40,2 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 8720 осіб та 1100 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8620 осіб та 1610 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7980 осіб та 1460 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3650 осіб та 890 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11310 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 35/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 40/40; "Гнутове" - 20/10.

Зазначимо, за добу 5 листопада КПВВ на Донбасі перетнули 37,3 тисяч осіб і 4,7 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі один раз із забороненого озброєння, поранено одного військового.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового
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