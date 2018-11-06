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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 09:23
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Загальний потік через КПВВ на Донбасі характеризується незначним зростанням

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 5 листопада, перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу загальний потік через КПВВ характеризувався незначним зростанням у порівнянні з попереднім днем. Всього пункти пропуску перетнули 37,3 тис. осіб і 4,7 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7530 осіб і 1015 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7640 осіб і 1510 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6705 осіб і 1355 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3075 осіб і 770 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 12320 осіб.

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 0/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі минулау доба обійшлися без втрат серед українських військових, а вчора бойовики здійснили 14 обстрілів.

Зазначимо, ввечері 3 листопада бойовики обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Мар'їнка", який знаходиться на донецькому напрямку.

 

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