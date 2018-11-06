Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Загальний потік через КПВВ на Донбасі характеризується незначним зростанням
Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 5 листопада, перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що за минулу добу загальний потік через КПВВ характеризувався незначним зростанням у порівнянні з попереднім днем. Всього пункти пропуску перетнули 37,3 тис. осіб і 4,7 тис. транспортних засобів:
Сьогодні зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 0/30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі минулау доба обійшлися без втрат серед українських військових, а вчора бойовики здійснили 14 обстрілів.
Зазначимо, ввечері 3 листопада бойовики обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Мар'їнка", який знаходиться на донецькому напрямку.