Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Загальний потік через КПВВ на Донбасі характеризується незначним зростанням

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 5 листопада, перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу загальний потік через КПВВ характеризувався незначним зростанням у порівнянні з попереднім днем. Всього пункти пропуску перетнули 37,3 тис. осіб і 4,7 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 7530 осіб і 1015 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7640 осіб і 1510 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6705 осіб і 1355 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3075 осіб і 770 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 12320 осіб.

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 0/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі минулау доба обійшлися без втрат серед українських військових, а вчора бойовики здійснили 14 обстрілів.

Зазначимо, ввечері 3 листопада бойовики обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Мар'їнка", який знаходиться на донецькому напрямку.