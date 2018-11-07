На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки 6 листопада двох бойовиків було знищено, ще двоє отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі один раз із забороненого озброєння, порано одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка противник застосовував міномети калібру 82 мм. Загалом окупанти в основному використовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

За даними розвідки, 6 листопада двох бойовиків було знищено, ще двоє отримали поранення. Протягом поточної доби противник вогонь по українських позиціях не відкривав.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі облаштовують укріплення, використовуючи меблі з розграбованих помешкань місцевих жителів.

Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт місії ОБСЄ також повідомила про чергові факти розміщення бойовиками військової техніки на Донбасі, а також про облаштування ними укріплень у межах житлової забудови.