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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 07:31
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки 6 листопада двох бойовиків було знищено, ще двоє отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі один раз із забороненого озброєння, порано одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка противник застосовував міномети калібру 82 мм. Загалом окупанти в основному використовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

За даними розвідки, 6 листопада двох бойовиків було знищено, ще двоє отримали поранення. Протягом поточної доби противник вогонь по українських позиціях не відкривав.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, бойовики на Донбасі облаштовують укріплення, використовуючи меблі з розграбованих помешкань місцевих жителів.

Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт місії ОБСЄ також повідомила про чергові факти розміщення бойовиками військової техніки на Донбасі, а також про облаштування ними укріплень у межах житлової забудови.

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Теми: Новини ООС
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