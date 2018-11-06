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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 09:23
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Общий поток через КПВВ на Донбассе характеризуется незначительным ростом

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 5 ноября, пересекли более 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за прошедшие сутки общий поток через КПВВ характеризовался незначительным ростом по сравнению с предыдущим днем. Всего пункты пропуска пересекли 37,3 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 7530 человек и 1015 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7640 человек и 1510 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 6705 человек и 1355 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3075 человек и 770 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 12320 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 0/30.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных, а боевики вчера совершили 14 обстрелов.

Отметим, вечером 3 ноября боевики обстреляли контрольный пост и пункт пропуска "Марьинка", который находится на донецком направлении.

 

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Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
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