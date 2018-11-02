Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ проследовали 5,1 тысяч транспортных средств

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 1 ноября, пересекли 38,1 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 38,8 тысяч человек и 5,1 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 8450 человек и 1010 транспортных средств;

"Марьинка" - 9250 человек и 1800 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7460 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3500 человек и 830 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10170 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 25/15.

Отметим, что 30 октября КПВВ на Донбассе пересекли 34,7 тысяч человек и 4,9 тысяч транспортных средств.

Напомним, боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В следствие боевых действий погиб один военнослужащий, еще два - получили ранения.