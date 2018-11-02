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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 10:17
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 5,1 тисяч транспортних засобів

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 1 листопада, перетнули 38,1 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначаэться, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за осіннім графіком та працюють у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 38,8 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 8450 осіб та 1010 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9250 осіб та 1800 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7460 осіб та 1470 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3500 осіб та 830 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10170 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/40; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 35/40; "Гнутове" - 25/15.

Зазначимо, 30 жовтня КПВВ на Донбасі перетнули 34,7 тисяч осіб і 4,9 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, бойовики за добу 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець, ще два - отримали поранення.

На Донбасі за добу загинув один український військовий
Новини України Государственная пограничная службаДонбасКПВВ
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