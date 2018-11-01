ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 09:08
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги

За минулу добу, 31 жовтня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 34,7 тис. осіб і 4900 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8130 осіб і 1075 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8160 осіб і 1570 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6900 осіб і 1410 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3455 осіб та 855 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8080 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в пунктах пропуску на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/30; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 30/30; "Гнутове" - 25/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових, а бойовики за звітний період здійснили 24 обстріли.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Донбас.

 

Візит Меркель в Україну: чого чекати від зустрічі канцлера ФРН з українською владою
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся