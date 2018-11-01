Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги
За минулу добу, 31 жовтня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 34,7 тис. осіб і 4900 транспортних засобів:
Також повідомляється, що сьогодні вранці в пунктах пропуску на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/30; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 30/30; "Гнутове" - 25/10.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових, а бойовики за звітний період здійснили 24 обстріли.
Відзначимо, напередодні стало відомо, що делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Донбас.