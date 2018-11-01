Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги

За минулу добу, 31 жовтня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 34,7 тис. осіб і 4900 транспортних засобів:

"Майорське" - 8130 осіб і 1075 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8160 осіб і 1570 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6900 осіб і 1410 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3455 осіб та 855 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8080 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в пунктах пропуску на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/30; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 30/30; "Гнутове" - 25/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових, а бойовики за звітний період здійснили 24 обстріли.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Донбас.