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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости » Общество    31.10.2018 - 09:03
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ проследовало 5,3 тысяч транспортных средств

Контрольные пункты в'езду-выезда на Донбассе 30 октября пересекли 40,6 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись в определенное время и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 40,6 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9360 человек и 1160 транспортных средств;

"Марьинка" - 9680 человек и 1770 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8340 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 3620 человек и 830 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9610 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 35/40; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/15.

Отметим, за сутки, 29 октября, КПВВ на Донбассе пересекли 35,8 тыс. человек и 4,7 транспортных средств.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе ранены двое украинских военных.

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбасспункт пропускаКПВВ
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