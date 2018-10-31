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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 09:03
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідувало 5,3 тисяч транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі 30 жовтня перетнули 40,6 тисяч чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились у визначений час та працюють у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 40,6 тисяч осіб та 5,3 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 9360 осіб та 1160 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9680 осіб та 1770 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8340 осіб та 1565 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3620 осіб та 830 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9610 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 35/40; "Мар’їнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 20/15.

Зазначимо за добу, 29 жовтня, КПВВ на Донбасі перетнули 35,8 тис. осіб і 4,7 транспортних засобів.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранені двоє українських військових.

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