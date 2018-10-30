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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 36 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 08:59
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі 29 жовтня перетнули майже 36 тис. чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 35,8 тис. осіб і 4700 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7785 осіб і 1005 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8645 осіб і 1610 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7120 осіб і 1380 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3145 осіб та 740 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9130 осіб.

Також повідомляється, що вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/45; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/45; "Гнутове" - 20/20. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 29 жовтня поранення отримав один український військовий.

Сьогодні Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання з обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня.

 

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