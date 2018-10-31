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На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 08:21
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора сконцентрували обстріли на Приазов'ї

За минулу добу, 30 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранені двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики 21 раз обстріляли українських військових в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

"Внаслідок обстрілів, 30 жовтня, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що ввечері противник сконцентрував обстріли на Приазов'ї. За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ знищили, і ще двоє поранені.

З ранку зафіксовано два обстріли. По позиціях Об'єднаних сил зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів відкрили вогонь у районі Лебединського.

На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Нагадаємо, раніше в ООН закликали негайно розпочати виконання мирних домовленостей по Донбасу.

Відзначимо, напередодні Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників "Л/ДНР".

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелвійськові
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