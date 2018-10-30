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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 08:59
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро на КПВВ наблюдаются очереди

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 29 октября пересекли почти 36 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 35,8 тыс. человек и 4700 транспортных средств:

  • "Майорское" - 7785 человек и 1005 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 8645 человек и 1610 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7120 человек и 1380 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3145 человек и 740 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9130 человек.

Также сообщается, что утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/45; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 29 октября ранение получил один украинский военный.

Отметим, сегодня Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по обсуждению ситуации на оккупированных территориях Донбасса. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.

 

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Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
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