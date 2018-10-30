Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек

По состоянию на утро на КПВВ наблюдаются очереди
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 29 октября пересекли почти 36 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 35,8 тыс. человек и 4700 транспортных средств:
Также сообщается, что утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/45; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 29 октября ранение получил один украинский военный.
Отметим, сегодня Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по обсуждению ситуации на оккупированных территориях Донбасса. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.