Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 25 октября пересекли 47,3 тысяч человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 47,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 11290 человек и 1335 транспортных средств;

"Марьинка" - 10900 человек и 1925 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9370 лиц и 1695 транспортных средств;

"Гнутово" - 4025 человек и 870 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11675 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 0/60; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, за сутки на Донбассе было ранено одного украинского военного.

Отметим, Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.