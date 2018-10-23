Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 22 октября пересекли 38 тысяч человек. Об этом передаетРБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 38 тысяч человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8300 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 8560 человек и 1650 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6900 лиц и 1360 транспортных средств;

"Гнутово" - 3150 человек и 740 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11155 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" -10/10.

Отметим, что КПВВ на Донбассе 21 октября пересекли 33,4 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки 12 раз открывали огонь по позициям наших войск, потерь среди украинских военных нет.