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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 09:02
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 22 жовтня перетнули 38 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 38 тисяч осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8300 осіб та 1080 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8560 осіб та 1650 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6900 осіб та 1360 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3150 осіб та 740 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11155 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 30/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" -10/10.

Зазначимо, КПВВ на Донбасі 21 жовтня перетнули 33,4 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за добу 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, втрат серед українських військових немає.

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