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На Донбасі за добу ніхто з українських військових не постраждав

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 07:36
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

 За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за добу 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, майже у половині випадків наші війська відповідали адекватним вогнем.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Опорний пункт ЗСУ біля Щастя обстрілювався з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин, найчастіше стріляли бойовики поблизу Мар’їнки та Лебединського.

 За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, двох поранено.

23 жовтня російсько-окупаційні війська вогонь по наших позиціях поки що не відкривали.

На Донбасі за добу ніхто з українських військових не постраждав

Нагадаємо, 20 жовтня у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця прикордонної служби

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Теми: Новини ООС
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