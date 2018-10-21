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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости » Общество    21.10.2018 - 09:06
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме  

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 20 октября пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику. Сегодня утром на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 40,7 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9235 человек и 1175 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9635 человек и 1735 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7885 человек и 1530 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3800 человек и 955 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10130 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе снайпер боевиков обстрелял пункт пропуска "Марьинка". В результате обстрела пуля попала в заднее стекло автомобиля, который находился на оформлении.

Отметим, за минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) ранение получил один украинский военный.

 

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