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На Донбассе снайпер боевиков обстрелял КПВВ "Марьинка", - штаб

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 15:14
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Пункт пропуска обстреливали во время его работы

На Донбассе снайпер боевиков совершил обстрел контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, вчера, 18 октября, около 16 часов снайпер боевиков совершил обстрелы КПВВ с террикона на окраине временно оккупированного Донецка. Пункт пропуска обстреливали во время его работы.

Сообщается, что в результате обстрела пуля калибра 7,62 мм попала в заднее стекло одной из машин, которая находилась на оформлении в КПВВ, пострадавших нет.

 

Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт «Марьинка» #ООС #операція_ОС_ДПСУ Российско-оккупационные...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 19 октября 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков ранения получил один украинский военный.

Добавим, боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов. По данным Главного управления разведки, командование боевиков на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки "армейских корпусов". В частности, предполагается осуществлять подготовку на постоянной основе и это требует дополнительных территорий для размещения военных и тренировок.

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