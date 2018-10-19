На Донбассе снайпер боевиков обстрелял КПВВ "Марьинка", - штаб

Пункт пропуска обстреливали во время его работы
На Донбассе снайпер боевиков совершил обстрел контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как сообщается, вчера, 18 октября, около 16 часов снайпер боевиков совершил обстрелы КПВВ с террикона на окраине временно оккупированного Донецка. Пункт пропуска обстреливали во время его работы.
Сообщается, что в результате обстрела пуля калибра 7,62 мм попала в заднее стекло одной из машин, которая находилась на оформлении в КПВВ, пострадавших нет.
Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт «Марьинка» #ООС #операція_ОС_ДПСУ Российско-оккупационные...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 19 октября 2018 г.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков ранения получил один украинский военный.
Добавим, боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов. По данным Главного управления разведки, командование боевиков на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки "армейских корпусов". В частности, предполагается осуществлять подготовку на постоянной основе и это требует дополнительных территорий для размещения военных и тренировок.