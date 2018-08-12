Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 39 тыс. человек

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 11 августа пересекли более 39 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 20/20. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Также сообщается, что за сутки КПВВ пересекли 39,1 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9158 человек и 1120 транспортных средств;

"Марьинка" - 9796 человек и 1855 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8608 человек и 1675 транспортных средств;

"Гнутово" - 4205 человек и 997 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7380 человек.

Пограничники отметили, что на двух КПВВ вчера при осмотре автомобилей обнаружили товары, которые перевозили с нарушением. Среди обнаруженного - стоматологические препараты и электроприборы на сумму почти 60 тыс. гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за сутки ранен один украинский военный. Всего боевики совершили 34 обстрела позиций военнослужащих ООС.

Также накануне стало известно, что под Волновахой Донецкой области задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой".