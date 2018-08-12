Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 39 тис. осіб

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 11 серпня перетнули більше 39 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/30; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 20/15; "Гнутове" - 20/20. В даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі.

Також повідомляється, що за добу КПВВ перетнули 39,1 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9158 осіб і 1120 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9796 осіб і 1855 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8608 осіб і 1675 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4205 осіб і 997 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7380 осіб.

Прикордонники відзначили, що на двох КПВВ вчора при огляді автомобілів виявили товари, які перевозили з порушенням. Серед виявленого - стоматологічні препарати та електроприлади на суму майже 60 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу поранений один український військовий. Всього бойовики здійснили 34 обстріли позицій військовослужбовців ООС.

Також напередодні стало відомо, що під Волновахою Донецької області затримали трьох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою".