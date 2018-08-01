Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 39 тыс. человек

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, пересекли 39 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, согласно информации Госпогранслужбы, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 5/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутовое" - 20/20.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 39 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7900 человек и 960 транспортных средств;

"Марьинка" - 9020 человек и 1740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8710 лиц и 1710 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3540 человек и 760 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9840 человек.

Как сообщалось, за сутки 30 июля КПВВ на Донбассе пересекли 37,8 тысяч человек и 5,1 тысяч транспортных средств.

Также в ГПСУ сообщали об усилении охраны границы на Закарпатье в связи с контрабандой и увеличением количества нелегальных мигрантов.