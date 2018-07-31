Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

Всі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 30 липня, перетнули 37,8 тисяч чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляють у відомстві, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське»"- 15/40; "Маріїнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" - 20/20.

Також повідомляється, що за минулу добу через КПВВ було 37,8 тисяч чоловік і 5,1 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 7780 людина і 1000 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8700 осіб та 1700 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7900 осіб та 1550 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3610 людина і 840 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9840 осіб.

Нагадаємо, за добу 29 липня КПВВ на Донеччині перетнули 33,8 тисяч чоловік та 5 тисяч транспортних засобів.

Також в ДПСУ повідомляли про посилення охорони кордону на Закарпатті у зв'язку з контрабандою та збільшенням кількості нелегальних мігрантів.