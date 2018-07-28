Боевики на Донбассе за сутки 34 раза обстреливали позиции ООС

Погиб один украинский военный

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 27 июля, боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ходе боевых действий один военнослужащий ООС погиб.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного", - сообщают в ООС.

Кроме этого, возле Лебединского боевики применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного - 82-мм минометы. По данным разведки, 27 июля двое боевиков погибли, еще 5 получили ранения.

В течение текущих суток, 28 июля, боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных у Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, на Донбассе 27 июля погиб один украинский военный. Военный погиб в ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва. От 7:00 до 18:00 боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.