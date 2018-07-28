Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб

Новини Суспільство 28.07.2018 - 09:44
Фото: представники ОБСЄ на пункті пропуску (dpsu.gov.ua)
Фото: представники ОБСЄ на пункті пропуску (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску сьогодні відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за 27 липня перетнули понад 45 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі. Вранці в КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/10; "Мар'їнка" - 0/0; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" -15/15.

Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 45,5 тисячі осіб і 6,6 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10129 осіб і 1258 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 11368 осіб і 2146 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 10751 осіб і 2122 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4734 осіб і 1105 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10548 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

 

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Теги:  Донбас,  пограничники,  КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС