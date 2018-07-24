Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 41,7 тыс. человек
КПВВ за минувшие сутки пересекли 5,6 тыс. транспортных средств
Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 23 июля 2018 года, пересекли 41,7 тысяс человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись согласно летнего графика и работают в штатном режиме.
В частности, как отмечают в Госпогранслужбе, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутовое" -20/10.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 41,7 тысяч человек и 5,6 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 8220 человек и 980 транспортных средств;
"Марьинка" - 9900 человек и 1830 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9660 человек и 1870 транспортных средств;
"Гнутовое" - 4180 человек и 920 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9740 человек.
Напомним, за сутки 22 июля КПВВ на Донбассе пересекли 37,7 тысяч человек и 5,1 тысяч транспортных средств.
Также сообщалось, что в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" правоохранители задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков так называемой "Донецкой народной республики".